В ВВС США прокомментировали испытания бомбардировщика B-21

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом наблюдают за испытаниями своего новейшего стратегического бомбардировщика B-21, который недавно совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ВВС испытывают осторожный оптимизм в отношении B-21. Министр подчеркнул, что бомбардировщик уже летает и проходит летные испытания, в их рамках могут быть обнаружены проблемы, которые необходимо решать.

До этого официальный представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

По ее словам, испытания являются важным шагом в кампании по тестированию, которую совместно проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412 испытательного крыла. Это необходимо, чтобы гарантировать устойчивость и дальность полета, а также ударную мощь B-21 в целях сдерживания агрессии и атак против США.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.