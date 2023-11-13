Германия отправит на Украину еще две системы ПВО IRIS-T

Берлин планирует передать Киеву еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца 2023 года. Об этом сообщило украинское издание NV, сославшись на немецкого посла на Украине Мартина Егера.

Как сказал дипломат, в настоящее время на украинской территории развернуты три указанные системы. Однако ожидается, что до начала следующего года их количество увеличится.

«Планируется [развернуть] пять [систем противовоздушной обороны IRIS-T] до конца года», — отметил Егер.

Также он добавил, что в скором времени Киев должен получить от Берлина дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Тем не менее посол не стал уточнять, когда именно это произойдет и сколько единиц техники войдут в новую партию данных установок.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что руководство страны попросило ряд зарубежных партнеров поставить в зону конфликта дополнительные системы ПВО. По словам главы государства, речь идет об «аренде» средств защиты только на зимний период.

Позже эту информацию подтвердил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. Он подчеркнул, что «просто так» никто не собирается отдавать Украине свои системы противовоздушной обороны.

Ранее на Украине признали невозможность формирования «стены ПВО».