В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опасаются, что на фоне ослабления внимания западных стран в связи с обострением палестино-израильского конфликта украинским солдатам придется отступить, возможно, даже до Львова. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Украинские военнослужащие, отмечает издание, боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов. Один из военных пожаловался, что Украина все еще не может сама обеспечить себя оружием и боеприпасами.

«Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить. У нас есть партнеры, мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», — цитирует Daily Beast бойца с позывным «Спенсер».

По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук заявлял, что Украина стратегически проигрывает в конфликте с Российской Федерацией в связи с неадекватным восприятием ситуации обществом.

Ранее Путин назвал смешными заявлениями о проигрыше России на Украине.