Предприниматель, основатель компании-разработчика программного обеспечения Ольга Ускова задала вопрос искусственному интеллекту (ИИ), по какому сценарию будет развиваться специальная военная операция (СВО). Ответ ИИ приводит Tsargrad.tv.

«Если для США как для стороны, регулирующей активность военных конфликтов на Евразийском континенте, ситуация с поддержкой боевой мощи Украины в режиме прокси-войны станет экономически очевидно невыгодной ввиду необходимости переброски основных средств на новые, более динамичные военные очаги, например в зону Ближнего Востока, то наиболее вероятен афганский сценарий замораживания конфликта», — говорится в сообщении ИИ.

Аналогичную версию приводил обозреватель газеты The Hill Харлан Ульман. По его мнению, США могут начать действовать в отношении Украины в своих интересах, как это происходило при выводе войск из Афганистана. Также автор публикации указывал, что ряд представителей Пентагона описывают украинский конфликт как битву «большой России против маленькой России».

13 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на издание Forbes сообщило, что поставки Украине немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом в связи с неудачами украинских Вооруженных сил на фронте.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.