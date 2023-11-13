Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ИИ предсказал, чем может закончиться СВО

ИИ спрогнозировал окончание СВО по афганскому сценарию

close
100%
Depositphotos

Предприниматель, основатель компании-разработчика программного обеспечения Ольга Ускова задала вопрос искусственному интеллекту (ИИ), по какому сценарию будет развиваться специальная военная операция (СВО). Ответ ИИ приводит Tsargrad.tv.

«Если для США как для стороны, регулирующей активность военных конфликтов на Евразийском континенте, ситуация с поддержкой боевой мощи Украины в режиме прокси-войны станет экономически очевидно невыгодной ввиду необходимости переброски основных средств на новые, более динамичные военные очаги, например в зону Ближнего Востока, то наиболее вероятен афганский сценарий замораживания конфликта», — говорится в сообщении ИИ.

Аналогичную версию приводил обозреватель газеты The Hill Харлан Ульман. По его мнению, США могут начать действовать в отношении Украины в своих интересах, как это происходило при выводе войск из Афганистана. Также автор публикации указывал, что ряд представителей Пентагона описывают украинский конфликт как битву «большой России против маленькой России».

13 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на издание Forbes сообщило, что поставки Украине немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом в связи с неудачами украинских Вооруженных сил на фронте.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий