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Концерн «Алмаз-Антей» представит на выставке Dubai Airshow ЗРК «Викинг» и ЗРС «Витязь»

На выставке вооружений в ОАЭ представят новые российские зенитные комплексы

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2023 концерном воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» будут представлены образцы зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности С-350Е «Витязь» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Викинг». Об этом, ссылаясь на пресс-службу компании, сообщает РИА Новости.

ЗРС «Витязь», имеющая дальность поражения до 120 км, предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных воздушных ударов. При этом ЗРС имеет возможность работать как автономно, так и под управлением вышестоящих командных пунктов.

В свою очередь, ЗРК «Викинг» предназначен для обороны войск и объектов и способен уничтожать самолеты тактической и стратегической авиации, вертолеты, тактические баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. Комплекс в состоянии эффективно выполнять задачи при радиоэлектронном и огневом противодействии. ЗРК может размещаться как на гусеничной, так и колесной базе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации применили в конфликте на Украине зенитную управляемую ракету (ЗУР) зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 с активной головкой самонаведения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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