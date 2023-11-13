В США не исключили поставку Украине F-16 этой зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить американские истребители F-16 уже нынешней зимой. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус, передал ТАСС.

«Очень важным станет предоставление F-16, которые, вероятно, этой зимой получат украинские ВВС», — уточнил Петреус.

Он назвал украинских пилотов «замечательные» и подчеркнул, что они способны быстро пересесть с самолетов МиГ и Су за штурвал новых моделей истребителей.

До этого ВСУ рассказали о потерях среди военных-асов, способных освоить полеты на F-16 в случае их передачи Киеву. Материал опубликовало издание The Telegraph под заголовком «Россияне устраивают ловушки для оставшихся украинских истребителей».

В ноябре полковник ВСУ Владимир Логачев признал, что «был список» самых квалифицированных летчиков, которые могли бы осваивать американские военные самолеты, но из-за невозвратных потерь этот перечень существенно сократился.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.