В бою под Соколом в Запорожской области был уничтожен считавшийся лучшим танкистом ВСУ Максим Гацанюк. Об этом сообщила пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области.

Отмечается, что мужчина получил критическое ранение 8 ноября при выполнении боевого задания. Он родился в Погребите и до начала боевых действий проживал в Киеве. На момент ухода из жизни ему было 39 лет.

До этого The Telegraph писало, что в ВСУ отмечают потери среди асов, способных пересесть на F-16.

«У нас был список самых квалифицированных летчиков, которые могли бы обучаться пользованию F-16», — сообщил полковник ВСУ Владимир Логачев, отметив, что из-за невозвратных потерь список существенно сократился.

Военный также отметил преимущество радаров российских истребителей над радарами советского производства, которыми оснащена авиация ВСУ. По словам Логачева, запуски российских ракет по самолетам ВСУ иногда остаются незамеченными, что представляет высокий риск для пилотов.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».