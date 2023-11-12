Украинский генерал Сергей Кривонос посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) поучиться военному делу у ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».

По словам Кривоноса, российские военные устроили мощные укрепления в зоне проведения спецоперации (СВО), и ВСУ не могут преодолеть эту линию обороны, так как она грамотно сконструирована. Поэтому, добавил генерал, украинскому руководству стоит поучиться военному делу у российских специалистов.

«Мы видим, что дает правильное оборудование местности фортификациями на примере российских укрепрайонов на запорожском направлении», — резюмировал Кривонос.

До этого газета The Telegraph писала, что Страны Запада начали высказывать недовольство в адрес украинского командования в связи с потерей дорогой военной техники Североатлантического альянса во время неудачного наступления. Отмечается, что Вооруженным силам Украины предоставлялось все, что нужно было для прорыва фронта.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.