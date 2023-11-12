Полковник ВСУ заявил, что конфликт на Украине продлится долго

Полковник украинских войск, бывший руководитель пресс-служб генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев заявил, что конфликт на Украине продлится долго. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Селезнева, Киеву нужны ресурсы, чтобы выйти к границам 1991 года, а их нет.

«Если у нас будут ресурсы для реализации этих задач, то выйдем (на границы Украины от 1991 года. — «Газета.Ru»), но глядя на тенденции в середине страны и в коммуникациях нашего высшего военно-политического руководства с западными партнерами, снова появляются сомнения», — пояснил полковник.

Он добавил, что конфликт затянется надолго и «это очевидно».

До этого Селезнев говорил, что численность личного состава украинских военных в настоящий момент оценивается больше чем в 1 млн человек. При этом он не пояснил, является ли приведенная им цифра личной оценкой или это точные данные.

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