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На Украине ВВС задействовали старый бомбардировщик

«Военное обозрение»: ВСУ подняли в воздух истребитель-бомбардировщик Су-17

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Виталий Арутюнов/РИА Новости

Украинские Военно-воздушные силы в связи с существенными потерями авиации в зоне боевых действий и отсутствием поставок со стороны Запада начали пользоваться старой авиацией, среди последних случаев — истребитель-бомбардировщик Су-17. Об этом сообщает «Военное обозрение».

По данным СМИ, ВСУ теперь вынуждены пытаться восполнить парк самолетов в том числе благодаря Су-17, выпускавшемуся в 60-х годах прошлого века. Именно данный бомбардировщик был замечен у ВВС Украины.

«Предположительно, это единственный имеющийся в распоряжении ВВС Украины Су-17М3 с бортовым номером 64, использовавшийся для тренировок летчиков Запорожского авиаремонтного завода», — пояснили в издании.

Не исключено, что Су-17 был передан Украине Польшей, где такие самолеты все еще стоят на вооружении в количестве 18 бортов.

Бомбардировщик выпускался с 1969 по 1990 год.

До этого в Минобороны России сообщили о почти 40 сбитых украинских самолетах.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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