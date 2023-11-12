Страны Запада начали высказывать недовольство в адрес украинского командования в связи с потерей дорогой военной техники Североатлантического альянса во время неудачного наступления. Об этом сообщили в издании Telegraph.

«Во всем западном мире воспринимают прекращение контрнаступления украинцами как своего рода неудачу», — уточнили в материале СМИ.

Также подчеркивается, что Вооруженным силам Украины предоставлялось все, что нужно было для прорыва фронта. Киев получал американские, британские и немецкие танки, а также артиллерию.

Однако, как добавили британские журналисты, поддержка ВСУ со стороны НАТО не помогла достичь успехов в ходе наступления.

«Имеет место одно из двух: либо танки, даже с западной тактикой и обучением экипажей, больше не являются решающим оружием; либо украинцы, несмотря на то, что прошли подготовку в армиях стран НАТО, делают что-то неправильно», — заключили в Telegraph.

До этого в El Pais выяснили, что ВСУ остановили наступление в сентябре из-за потерь на минных полях.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.