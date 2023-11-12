Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские бойцы рассказали о проблемах с оснащением личного состава

WSJ: военные ВСУ пожаловались на нехватку личного состава и боеприпасов

close
100%
Yevhen Titov/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины жалуются на то, что у бойцов существует нехватка боеприпасов и живой силы, в результате на передовые позиции отправляются экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Об этом сообщили в издании The Wall Street Journal.

«У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников», — уточнил солдат 47-й механизированной бригады ВСУ.

В материале отображена оценка постоянного представителя Соединенных Штатов при НАТО Дугласа Льюта, считающего, что не существует «серебряной пули». По его словам, очень быстро повлиять на ситуацию в зоне боевых действий Киев не сможет. Эксперт подчеркнул, что обстановка на Украине является «патовой».

До этого российские войска пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как уточняли в МО РФ, украинские войска потеряли две гаубицы «Краб», одну гаубицу «Паладин» и две гаубицы FH70.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий