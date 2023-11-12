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Стало известно, какими боеприпасами ВСУ обстреливают Кременную

РИА Новости: ВСУ ведут огонь по Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами

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Gabriel Jenko/Reuters

Украинская армия обстреливает Кременную в Луганской народной республике (ЛНР) с помощью кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Обстреляли центр города кассетами», — поделился источник.

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Кременную с двух направлений.

До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что ВСУ нанесли удар по Кременной. В результате атаки есть пострадавшие.

10 ноября ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS писал, что Украина может увеличить число совершаемых ею терактов на территории России из-за неудач своих вооруженных сил.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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