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ВКС РФ поразили пункт управления и укрытие боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ 10 ноября поразили пункт управления и укрытие боевиков в Сирии

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Министерство обороны России

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по целям в сирийской провинции Идлиб и поразили пункт управления и укрытие боевиков, передает ТАСС.

«10 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал военнослужащий.

Кулить добавил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск террористическими группировками «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России).

До этого сирийское национальное информационное агентство САНА сообщало, что израильская авиация нанесла удары по позициям сирийской армии, расположенным в южной части Сирии.

9 ноября Кулить заявил, что шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийских Вооруженных сил в двух провинциях республики.

Ранее Россия нанесла удар по складу беспилотников боевиков в сирийской провинции Идлиб.

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