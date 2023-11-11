Российская ПВО сбила украинский истребитель

Российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья. Об этом заявили в Министерстве обороны России в официальном Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, в МО уточнили, что были сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных районах Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области.

До этого в МО уточняли, что средства ПВО РФ сбили два МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебный самолет Вооруженных сил Украины. Самолеты были сбиты под Красноармейском в ДНР, возле Казачьих Лагерей в Херсонской области и под Синельниково в Днепропетровской области Украины.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.