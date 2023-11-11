В Германии прокомментировали работу ВПК РФ

Журналист Кристоф Ваннер заявил, что России удалось вывести производство боевых дронов на новый уровень за время проведения спецоперации на Украине. Эти слова были сказаны в репортаже для телеканала Welt.

По словам Ваннера, в начале СВО украинская и российская сторона находились на одном уровне по обеспечению и техническому оснащению, но теперь Россия значительно обогнала Украину. В качестве примера успеха российских конструкторов он назвал барражирующий боеприпас «Ланцет», который определяет цель самостоятельно.

До этого командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

По словам Федоренко, ВСУ не могут себе позволить использовать столько же FPV-дронов, сколько российская сторона — до 50 штук на одну группу (о группе какого размера идет речь — не уточняется).

Также он отметил, что российская сторона может позволить держать беспилотники в воздухе постоянно, буквально в дежурном режиме, в то время как украинская сторона использует их более точечно из-за сложности в обеспечении подзарядки дронов.

Ранее в РФ завершился первый этап летных испытаний дальнего транспортного дрона ТрАМП.