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Британская атомная подлодка для борьбы с Россией год ждет ремонта

DE: построенная для борьбы с РФ подлодка Одейшес гниет с металлоломом

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Предназначенная для борьбы с Россией британская атомная подлодка типа «Астьют» «Одейшес» не меньше года остается в ожидании ремонта рядом с металлоломом. Об этом сообщили в Daily Express.

«В этом году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море, что представляет собой серьезную угрозу», — пояснил эксперт.

По его словам, если британская общественность располагает информацией об уязвимых местах из-за нехватки боеготовности вооруженных сил, то про это знают и другие страны, включая РФ и Китай.

Атомная подлодка «Одейшес», по информации источников, с 2022 стоит рядом с кладбищем других ржавеющих подлодок. Причиной подобного хранения подводной лодки могло стать отсутствие в регионе свободных портов, нужных для ремонта флота.

Кроме того, в вооруженных силах страны признали, что «Одейшес» не скоро сможет вернуться в море.

До этого в Британии обеспокоились неподготовленностью флота к вероятной войне с Россией.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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