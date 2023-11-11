Предназначенная для борьбы с Россией британская атомная подлодка типа «Астьют» «Одейшес» не меньше года остается в ожидании ремонта рядом с металлоломом. Об этом сообщили в Daily Express.

«В этом году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море, что представляет собой серьезную угрозу», — пояснил эксперт.

По его словам, если британская общественность располагает информацией об уязвимых местах из-за нехватки боеготовности вооруженных сил, то про это знают и другие страны, включая РФ и Китай.

Атомная подлодка «Одейшес», по информации источников, с 2022 стоит рядом с кладбищем других ржавеющих подлодок. Причиной подобного хранения подводной лодки могло стать отсутствие в регионе свободных портов, нужных для ремонта флота.

Кроме того, в вооруженных силах страны признали, что «Одейшес» не скоро сможет вернуться в море.

До этого в Британии обеспокоились неподготовленностью флота к вероятной войне с Россией.

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