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Губернатор Брянской области заявил об обстреле региона со стороны Украины

Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка Брянской области

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в результате произошедшего пострадавших нет.

«В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил губернатор.

До этого Богомаз заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суземским районом.

5 ноября Александр Богомаз заявлял об уничтожении в регионе украинского беспилотника.

31 октября губернатор Брянской области сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе региона.

Утром 31 октября украинские военнослужащие нанесли удар по брянскому селу Сушаны. Согласно заявлению губернатора региона Александра Богомаза, из-за обстрела в населенном пункте загорелись два нежилых дома.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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