Губернатор Брянской области заявил об обстреле региона со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в результате произошедшего пострадавших нет.

«В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил губернатор.

До этого Богомаз заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суземским районом.

5 ноября Александр Богомаз заявлял об уничтожении в регионе украинского беспилотника.

31 октября губернатор Брянской области сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе региона.

Утром 31 октября украинские военнослужащие нанесли удар по брянскому селу Сушаны. Согласно заявлению губернатора региона Александра Богомаза, из-за обстрела в населенном пункте загорелись два нежилых дома.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.