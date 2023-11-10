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Бойцы остановившей высадку ВСУ на левый берег Днепра роты получили награды

МО РФ: Шойгу наградил остановившего высадку ВСУ на левый берег Днепра Арсаланова

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Wikimedia Commons

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды бойцам мотострелковой роты группировки войск «Днепр». Об этом сообщает МО РФ.

Сообщается, что бойцы роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова 9 ноября предотвратили попытку 36-й бригады морской пехоты ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Сообщается, что большая часть украинского десанта была уничтожена, а 11 украинских солдат были пленены.

До этого десять летчиков Балтийского флота получили медали Нестерова за героизм в СВО.

В церемонии награждения принял участие командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Владимир Воробьев, который поблагодарил летчиков «за самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга».

6 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра.

По данным Минобороны в результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 бойцов. Также ВСУ потеряли три автомобиля.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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