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Песков переадресовал Минобороны вопросы о визите Путина в штаб ЮВО

Песков не раскрыл детали посещения Путиным штаба ЮВО

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге с журналистами не сообщил дополнительные детали посещения главой государства штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

«По понятным вам причинам, разумеется, я этого делать не могу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он не стал раскрывать, обсуждалась ли корректировка целей, были ли даны оценки ходу специальной военной операции РФ на Украине.

«Это прерогатива Министерства обороны. <...> Это тематика, которая непосредственно касается <...> военных аспектов», — пояснил Песков.

10 ноября Путин посетил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Там ему доложили о ходе специальной военной операции и показали китайский багги Desertcross 1000-3. Вооруженные силы РФ собираются приобрести 1590 таких машин (537 уже закуплено), цена которых в базовой комплектации составляет 1,58 млн рублей. Это уже как минимум четвертый визит верховного главнокомандующего в штаб Южного военного округа.

Ранее в Кремле назвали условие для предпосылок мирного урегулирования на Украине.

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