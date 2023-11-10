ВСУ нанесли ракетный удар по городу в Херсонской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 10 ноября нанесли по городу Скадовск в Херсонской области ракетный удар, предварительно, из HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, три ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, одна ракета попала в пустующий дом в районе частной застройки. Никто не пострадал, однако самому дому причинен значительный материальный ущерб.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела херсонского города Скадовска со стороны ВСУ.

Днем 9 ноября Сальдо сообщал, что украинские солдаты нанесли ракетный удар по Скадовску, в результате чего ранения получили 11 человек.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.