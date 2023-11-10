Шольц призвал не сомневаться в поддержке Украины со стороны Германии

Украина нуждается в поддержке, она будет обеспечена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине во время своего выступления на мероприятие, организованном Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.

Он отметил, что в Германии, «к сожалению, не видят признаки того, что Россия в обозримом времени отведет войска».

«Мы держим наше слово. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не дадим появиться сомнениям на этот счет», — сказал Шольц.

Общий объем помощи Украине со Германии за последние полтора года составил около €24 млрд.

До этого немецкая газета Bild, ссылаясь на финансовый документ Германии, сообщала, что Министерство обороны ФРГ взволновано тем фактом, что в представленном Минфином проекте бюджета на будущий год не отображено свыше 5 млрд на военную помощь Украине.

В октябре один из председателей немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур заявлял, что немецкие власти не должны прекращать поддержку Украины из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что Запад может вынудить Украину пойти на переговоры на фоне конфликта в Израиле.