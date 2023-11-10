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Великобритания сообщила о досрочном обучении десятков тысяч украинских военных

Минобороны Британии сообщило о досрочном обучении более 30 тысяч военных ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Более 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку в Великобритании с опережением графика. Об этом сообщило министерство обороны королевства, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Более 30 тысяч украинских мужчин и женщин прошли подготовку, чтобы стать солдатами в рамках крупнейшей в своем роде программы военной подготовки на земле Британии со времен Второй мировой войны», — говорится в публикации.

Уточняется, что общее количество обученных украинских солдат превысило 52 тысячи.

Ранее пленный украинский военнослужащий Виталий Кучерявый, видео с которым предоставило Министерство обороны России, рассказывал, что командование ВСУ активно отправляет солдат на обучение в Германию.

До этого газета Telegraph сообщала, что Британия официально отправит солдат на Украину для обучения ВСУ в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

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