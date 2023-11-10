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Эрдоган заявил об отсутствии интереса у ХАМАС держать в заложниках гражданских лиц

Эрдоган: ХАМАС не заинтересован в том, чтобы держать в заложниках гражданских

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Majdi Fathi/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы держать в заложниках гражданских лиц. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

По его словам, чтобы продвинуться в освобождении заложников, нужно организовать обоюдный процесс освобождения израильтян и палестинцев.

«Если мы как Турция вмешиваемся, то Израиль должен немедленно освободить палестинцев, а, с другой стороны, израильтяне, удерживаемые ХАМАС, должны быть немедленно освобождены. Но здесь есть две вещи. Есть солдаты. Есть гражданские лица», — отметил президент.

Он заключил, что если будут предприняты позитивные шаги, то Турция пойдет на любой риск и постарается внести свой вклад в решение этого вопроса.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в конце октября сообщил, что в заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся 240 человек. Люди оказались в плену 7 октября, когда члены ХАМАС проникли на территорию Израиля.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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