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На Западе заявили, что ВСУ не смогут правильно использовать танки Leopard

Forbes: ВСУ не смогут правильно применять немецкие танки Leopard и потеряют их

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Martin Meissner/AP

Вооруженные силы Украины не смогут правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут быстро потерять их. Такое мнение высказал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, украинским военным не стоит использовать немецкие танки небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести их прямо к российским войскам — зачастую через минные поля, зоны поражения артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Экс также посоветовал Украине приобрести еще по меньшей мере 195 легких танков Leopard 1A5, произведенных в 1980 году. Но даже такое большое количество техники быстро уничтожат, поскольку украинские военные неправильно ее применяют, добавил журналист.

На этой неделе сообщалось, что российские военные группировки «Запад», уничтожившие на Купянском направлении танки Leopard 2, получили боевые награды и сертификаты на выплату денежных средств.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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