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Экс-советник Кучмы заявил об очень тяжелом положении дел на передовой для Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: все идет к серьезному поражению Украины на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале предрек Вооруженным силам Украины серьезное поражение на фронте.

По его мнению, все к этому идет.

«Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского», — сказал политолог.

Он назвал положение дел на передовой для украинской армии очень тяжелым. По словам Соскина, на фронт уже были брошены последние военные ресурсы, которые не в силах противостоять Вооруженным силам Российской Федерации. Соскин считает, что руководство Владимира Зеленского не может справиться с ухудшающейся ситуацией.

«Начался полный крах фронта и режима», — резюмировал Соскин.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие готовятся к худшему после слов главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале контрнаступления.

5 ноября Владимир Зеленский признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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