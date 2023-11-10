Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале предрек Вооруженным силам Украины серьезное поражение на фронте.

По его мнению, все к этому идет.

«Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского», — сказал политолог.

Он назвал положение дел на передовой для украинской армии очень тяжелым. По словам Соскина, на фронт уже были брошены последние военные ресурсы, которые не в силах противостоять Вооруженным силам Российской Федерации. Соскин считает, что руководство Владимира Зеленского не может справиться с ухудшающейся ситуацией.

«Начался полный крах фронта и режима», — резюмировал Соскин.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие готовятся к худшему после слов главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале контрнаступления.

5 ноября Владимир Зеленский признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.