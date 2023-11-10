В день начала украинского контрнаступления 6 июня Вооруженные силы Украины планировали нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но российские военнослужащие, заранее зная об этом намерении, решили перебросить свои войска, тем самым с самого начала нарушив планы украинской армии. Об этом газете Figaro рассказал украинский штурмовик, назвавшийся Степаном.

«6 июня мы должны были переправиться через Днепр, но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли. В связи с этим планы пришлось быстро менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — сказал военнослужащий.

По словам бойца, основной удар украинские войска должны были нанести в Херсонской области с целью перекрыть доступ в Крым, но действия России сорвали эти планы.

До этого сообщалось, что украинские военные готовятся к худшему после слов главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале контрнаступления.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.