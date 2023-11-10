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Российские войска начнут использовать новейшую роботизированную парашютную систему «Юнкер»

В российские войска начали поступать роботизированные парашюты «Юнкер»

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РИА Новости

После успешного прохождения государственных испытаний, новейшая грузовая парашютная система «Юнкер-ДГ-250» с автоматическим управлением и навигационной системой ГЛОНАСС начала поступать в войска. Об этом сообщили в «Ростехе», как передает ТАСС.

Представители «Ростеха» подтвердили, что «Юнкер» успешно прошел испытания и уже поставляется в вооруженные силы.

Кроме того, отмечается, что государственная корпорация работает над разработкой варианта парашютной системы, способной переносить грузы общей полетной массой до 500 кг.

На выставке MILEX-2021 российский ВПКпредставил новые парашюты и боеприпасы. «Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» продемонстрирует парашютные системы специального назначения, а также артиллерийские боеприпасы нового поколения на международной выставке вооружения «Милекс-2021», которая пройдет с 23 по 26 июня в городе Минске», — рассказали в пресс-службе холдинга.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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