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В российской армии заявили об уничтожении ВСУ кинбурнского заповедника фосфором

РИА Новости: ВСУ обстреливают белым фосфором заповедник на Кинбурнской косе

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Reuters

Вооруженные силы Украины намеренно наносят удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы с помощью снарядов с белым фосфором. Об этом в интервью РИА Новости заявил боец российской разведывательной бригады «Днепр».

По его словам, украинские военные регулярно выжигают лес, раскрывая российские позиции, чтобы потом применить артиллерию.

«Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — поделился разведчик.

Он подчеркнул, что своими действиями ВСУ наносят заповеднику непоправимый ущерб, помимо белого фосфора, они используют кассетные боеприпасы.

В августе начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ заявил РИА Новости, что украинские военные применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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