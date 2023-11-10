В результате удара ЦАХАЛ у больницы «Аш-Шифа» погибли несколько человек

В результате израильского удара по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, погибли шесть человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya.

«Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что обстрел был совершен в непосредственной близости от палатки, в которой находились журналисты.

По данным телеканала, авиация ЦАХАЛ нанесла удары и по территориям близ других медицинских учреждений на севере региона — «Ар-Рантиси» и индонезийского госпиталя.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа.

7 ноября пресс-служба ХАМАС сообщала, что в ЦАХАЛ обосновали удар по зданию рядом с госпиталем «Аль-Кудс» нахождением в нем членов ХАМАС — при этом после удара начались вторичные взрывы, которые, по мнению представителей Армии обороны Израиля, нанесли урон больнице.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.