Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байдена покинула главный советник по Европе

Politico: главный советник Байдена по делам Европы приняла решение уволиться

close
100%
Сайт Leadership Council for Woman in National Security

Главный советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по делам Европы Аманда Слоут приняла решение уволиться. Об этом, со ссылкой на саму чиновницу, сообщает газета Politico.

Слоут работала в команде Джо Байдена с начала президентского срока и отвечала за восстановление связей с европейскими союзниками Соединенных Штатов, а также выстраивании «единого фронта» против России с началом специальной военной операции на Украине.

«Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала», — заявила Слоут.

Слоут сопровождала Байдена в ходе восьми поездок в Европу, в том числе на пять саммитов Североатлантического альянса и два саммита Европейского союза.

До этого президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть подаренную футболку.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий