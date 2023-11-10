Администрация США одобрила продажу Румынии полсотни танков Abrams

Администрация Соединенных Штатов одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству США.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в $2,53 млрд», — сказано в сообщении.

По мнению американских властей, эти танки помогут союзнику по НАТО противодействовать «существующим и будущим угрозам».

24 октября в Госдепартаменте США заявляли, что Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER.

До этого Госдеп Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Испании ЗРК Patriot Configuration-3+ и оборудования на общую сумму около $2,8 млрд.

В августе тайваньская газета «Цзыю шибао» писала, что США поставят Тайваню первую партию из 38 танков Abrams в следующем году. В публикации отмечалось, что по графику еще 42 танка планируется направить в 2025 году, а в 2026-м будет передана последняя партия из 28 танков Abrams.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.