Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел Эйлата

Шиитское движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за совершенный обстрел города Эйлат на юге Израиля. Об этом в эфире телеканала «Аль-Масира» заявил представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сариа, передает РИА Новости.

«Мы выпустили партию баллистических ракет по различным чувствительным целям сионистского вражеского образования к югу от оккупированных территорий, включая военные объекты в Эйлате. Операция успешно достигла своих целей и привела к прямому поражению указанных объектов, хотя противник пытается это скрыть», — сказал он.

Сариа подчеркнул, что хуситы будут и дальше совершать военные операции до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию против сектора Газа.

9 ноября газета The Jerusalem Post писала, что звук взрыва раздался в израильском городе Эйлат, расположенном на берегу залива Акаба Красного моря. По информации издания, взрыв мог произойти из-за падения в населенном пункте беспилотного летательного аппарата.

До этого военное крыло ХАМАС — «Бригады «Аль-Кассам» — заявляло о запуске ракеты в сторону израильского города Эйлат.

1 ноября армейская пресс-служба Израиля сообщала о перехвате объекта в воздухе в районе Красного моря, южнее Эйлата.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.