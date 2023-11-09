Военные США на учениях применили макет советского танка Т-72

Американские военные применили макет российского танка Т-72 в ходе тренировки в учебном центре Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC) на Гавайях. Об этом пишет военный интернет-журнал Defence Blog.

В публикации сказано, что американские солдаты использовали макет на шасси автомобиля Humvee, оснащенного легким каркасом с тканевыми покрытиями и надувными элементами. Кроме того, образец бронированной боевой машины снабдили вращающейся башней.

«Эти элементы создают визуальную характеристику и силуэт, которые очень напоминают российский танк Т-72», — указывается в статье.

Модель оснастили системой Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES), которая регистрирует условные попадания на учениях, заключается в публикации.

До этого журнал Forbes сообщал, что Вооруженные силы Украины возвращаются к эксплуатации советских танков Т-72 в связи с потерями танков Leopard 2 немецкого производства.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.