Разработчики War Thunder нашли два кадра из своей игры на совещании Медведева с десантниками

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел совещания с военными на полигоне Алабино в помещении с постерами «Zа Родину» на стенах. Как заметили в соцсетях, по крайней мере одно из изображений было взято из компьютерной игры War Thunder. Основатель студии Gaijin Entertainment Антон Юдинцев заявил «Газете.Ru», что постеров из игры на стенах — два, разрешения их использовать компания не давала.

«Это иллюстрация из трейлера «War Thunder: Победа за нами», с фильмом «28 панфиловцев» она не связана. Также на фотографии мы видим как минимум еще один постер с иллюстрацией из игры War Thunder, и это отнюдь не первый случай. Разумеется, с нами никто не связывался и не запрашивал разрешение. Наши игроки регулярно присылают нам примеры того, как иллюстрации из War Thunder используются на постерах, футболках, обложках книг без нашего разрешения. К сожалению, недобросовестные иллюстраторы, получив заказ на картинку, часто не рисуют ее сами, а скачивают подходящую из Интернета и отдают заказчику под видом собственной работы. Заказчик, как правило, даже не знает, что не обладает правами на используемую им иллюстрацию. Мы пресекаем коммерческое использование нашей интеллектуальной собственности там, где это в наших силах», — сказал Юдинцев.

По его словам, «никакой рекламы» тут быть не может, иллюстрации из игры «опознают только те, кто уже с ней знаком».

В четверг, 9 ноября, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон в подмосковной деревне Алабино, где провел совещание с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В соцсетях обратили внимание, что на стенах помещения висел постер онлайн-игры War Thunder с надписью «Zа Родину».

Как пишет Telegram-канал «Подъем», в 2016 году аналогичный плакат использовали организаторы рекламной кампании фильма «28 панфиловцев».

Ранее Медведев призвал следить за регулярными выплатами военнослужащим.