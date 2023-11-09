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В НАТО призвали Россию к ответственности в контроле над вооружениями

Столтенберг: призываем РФ играть ответственную роль в контроле над вооружениями

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал Российскую Федерацию играть ответственную роль в контроле над вооружениями, передает ТАСС.

«Североатлантический альянс остается полностью приверженным контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Призываем РФ играть ответственную роль», — сказал он, комментируя выход РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

До этого научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник заявлял, что выход России и НАТО из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) вряд ли изменит баланс сил.

Российская Федерация в 00:00 часов 7 ноября 2023 года окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Что это был за договор и почему он оказался невыгоден России, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в НАТО заявили, что выход России из ДОВСЕ подорвал евроатлантическую безопасность.

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