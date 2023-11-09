Против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера возбудили дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило подозрение офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который подарил гранаты помощнику главкома Геннадию Частякову. Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР.

По информации ведомства, офицер купил без соответствующего на это разрешения восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат «DM 51a2» и принес их в свой служебный кабинет. Затем он упаковал шесть из этих гранат в подарочный деревянный ящик. Этот ящик военный подарил Частякову.

Как заявили в ГБР, еще две гранаты офицер продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета. Против него заведено уголовное дело по статье «приобретение, хранение, сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения».

6 ноября стало известно, что помощник главкома ВСУ майор Геннадий Частяков погиб при взрыве в свой день рождения. В результате произошедшего также пострадали его дети, они госпитализированы: сын военнослужащего в тяжелом состоянии, а дочь — в состоянии средней тяжести.

Изначально спикер МВД Украины Марьяна Рева назвала причиной произошедшего «неосторожное обращение с боеприпасом».

Глава МВД Игорь Клименко назвал смерть помощника Залужного несчастным случаем. По его словам, Частяков получил в подарок ящик с гранатами «нового западного образца». Придя домой, он показал ящик родным. Сын помощника главкома ВСУ взял одну из гранат и начал крутить кольцо — отец забрал у него боеприпас, но по неизвестной причине выдернул чеку, из-за чего в доме прогремел взрыв.

Ранее в СНБО Украины предостерегли командование ВСУ от пораженчества.