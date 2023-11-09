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Войска РФ пресекли деятельность диверсантов на Южно-Донецком направлении

МО РФ сообщило о пресечении деятельности диверсантов на Южно-Донецком направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины пресечена на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (СВО) по состоянию на 9 ноября.

«В районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны», — сообщило Минобороны.

На Южно-Донецком направлении российские войска также нанесли поражение силам 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Бои проходили в окрестностях населенных пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар Донецкой народной республики.

Потери противника оцениваются в 130 военнослужащих, три боевых бронированных машины и четыре автомобиля.

Кроме того, на Купянском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. А на Донецком направлении силами авиации и артиллерии уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы «МСТА-Б» и «МСТА-С», а также орудие Д-30.

До этого стало известно, что группировка российских войск «Восток» отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного Запорожской области. Сообщалось также, что на Южно-Донецком направлении российские военные также сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о тяжелейшей ситуации у ВСУ из-за нехватки людей.

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Операция на Украине
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