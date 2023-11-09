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Племянника российского экс-губернатора ранили при обстреле ВСУ

Mash: племянника орловского экс-губернатора ранили при обстреле под Курском

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Орловский городской Совет народных депутатов. г.Орел

Зампредседателя орловского горсовета Владимира Строева ранили во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Строев является племянником экс-губернатора Орловской области Егора Строева.

По данным канала, все случилось в селе Анатольевка — Украина обстреливала населенный пункт из артиллерии.

Как пишет Telegram-канал«Осторожно, новости», Строев получил ранение бедра и травму колена. 52-летний депутат попал в больницу.

20 октября 2022 Владимир Строев объявил о том, что был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Чиновник получил должность замкомандира полка по связи.

До этого Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный в ходе специальной военной операции на Украине, вновь вернулся на фронт. Военный заявил, что не имеет права «отлеживаться где-то дома» и должен передать свой опыт молодым командирам.

Ранее сообщалось, что российские военные без потерь одолели втрое превосходивших их бойцов ВСУ.

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