Старший научный сотрудник американского Атлантического совета Мелинда Харинг в эфире Sky News заявила, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) все чаще начинают звучать заявления о том, что они устали от конфликта с Российской Федерацией и хотят вернуться домой.

«Они сказали мне: «Мелинда, мы просто хотим вернуться домой. Это для нас и будет победой», – сказала она.

По словам Харинг, в украинской армии растет недовольство военной политикой главы Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что украинские бойцы истощены из-за затяжного конфликта. При этом Харинг подчеркнула, что украинские солдаты не понимают конечного плана властей.

«Слышала о разочаровании из-за того, что ВСУ не понимают конечного плана. Зеленский так и не дал понять, как будет выглядеть конец конфликта», – заключила аналитик.

До этого бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Российская Федерация нанесет мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда истощит их возможности.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».