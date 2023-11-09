В Госдуме назвали сброс кассетных боеприпасов на территорию России агонией Украины

Сброс с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кассетных боеприпасов на регионы России – это агония Киева. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий напомнил, что союзники Украины с начала поставок вооружения этой стране утверждали, что кассетные боеприпасы не будут использоваться украинскими силами на территории Российской Федерации, и они предназначены только для обороны.

«Тем не менее, все это используется против России. Это очередное подтверждение той лживой политики, которую сегодня проводит коллективный Запад на Украине», — сказал Чепа.

Он добавил, что с ухудшением ситуации в рядах Вооруженных сил Украины будет все больше провокаций в сторону России, в том числе для заполучения внимания со сторона Запада.

Глава Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что украинские беспилотники начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.