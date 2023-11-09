Для Украины наступила тяжелая ситуация на поле боя из-за нехватки людей. Об этом сообщил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Украина потеряла возможность двигаться куда-либо дальше на передовой.

«На фронте, по сути, воевать уже некому, и наступать тоже», — отметил политик.

Командир роты вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Шевчук заявлял, что в украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому необходимо ужесточать мобилизацию.

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщал, что мобилизационные ресурсы на Украине опустошены. При этом на фронте просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ.

До этого Азаров допускал, что мобилизация на Украине ужесточится, дефицит солдат растет. Он отметил, что минувшим летом Вооруженные силы Украины потерпели «стратегическое поражение», и теперь ряды ВС необходимо восполнять.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.