Полковник заявил о применении российского оружия в войне Израиля и ХАМАС

В ходе вооруженного конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем используется оружие российского производства. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру».

«Я полагаю, что там, конечно, есть российское оружие, но его количество незначительно», — сказал военный.

По его словам, радикальная группировка использует гранатомет РПГ-7 и, скорее всего, противотанковые управляемые ракеты, «которые в Киеве закупили», — типа «Фагот» или «Корнет».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.