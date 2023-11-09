Американский разведчик назвал исход для Украины в конфликте с Россией

Украина безоговорочно капитулирует на условиях России. В этом уверен экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, который поделился в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

По его мнению, условия России будут благожелательными.

«Я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они (условия — «Газета.ru») также будут жесткими. Демилитаризация, отказ от членства в НАТО и денацификация», — предположил эксперт.

Он заявил, что Украина упустила шанс на переговоры с Россией, поэтому ее ждет лишь одна судьба. Он считает, что и страны Запада не смогут помочь Киеву, потому что они будут мало что решать.

В настоящее время переговоры с Россией о заключении мирного соглашения запрещены украинским законодательством. 4 октября 2022 года глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В октябре 2023 года Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

Ранее Госдеп предупредил, что зима на Украине будет сложнее предыдущей, в связи с чем ведется работа над тем, чтобы помочь жителям страны поддерживать свет и тепло в домах.