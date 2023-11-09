Курскую область атаковали дроны с кассетными боеприпасами

Украинские беспилотники начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы. О применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) подобных снарядов сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

На маслодельный комбинат в городе Суджа беспилотный летательный аппарата (БПЛА) сбросил три кассетных боеприпаса. Два из них взорвались, повредив производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один снаряд не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы. Никто из людей не пострадал.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

Соединенные Штаты начали поставлять на Украину кассетные боеприпасы в июле 2023 года. Основной причиной называлось истощение запасов обычных снарядов.

ООН последовательно выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом, в частности, заявлял официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее военный эксперт рассказал, почему США не поставляют ВСУ 155-мм снаряды.