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Курскую область атаковали дроны с кассетными боеприпасами

Старовойт: ВСУ начали сбрасывать c дронов кассетные боеприпасы на регионы России

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Украинские беспилотники начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы. О применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) подобных снарядов сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

На маслодельный комбинат в городе Суджа беспилотный летательный аппарата (БПЛА) сбросил три кассетных боеприпаса. Два из них взорвались, повредив производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один снаряд не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы. Никто из людей не пострадал.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

Соединенные Штаты начали поставлять на Украину кассетные боеприпасы в июле 2023 года. Основной причиной называлось истощение запасов обычных снарядов.

ООН последовательно выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом, в частности, заявлял официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее военный эксперт рассказал, почему США не поставляют ВСУ 155-мм снаряды.

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