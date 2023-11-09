В Дженине на Западном берегу начались столкновения палестинцев с ЦАХАЛ

На Западном берегу реки Иордан в городе Дженине начались ожесточенные бои между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским сопротивлением. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным корреспондентов, израильские войска штурмуют Дженин с нескольких фронтов. Бойцы получают подкрепление из окрестных городов Аль-Джалама и Мукабила. При этому израильтяне сталкиваются с сопротивлением со стороны противников, отметило издание.

Бои развернулись на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. 7 октября силы движения выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам движения в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции.

Ранее в Израиле заявили, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы.