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В ХАМАС обратились к арабским и мусульманским странам

ХАМАС призвал арабские и мусульманские страны наносить удары по Израилю

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Majdi Fathi/Global Look Press

Заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури призвал арабские и мусульманские страны совершать удары по Израилю, поскольку это является «священным долгом». Его слова приводятся в Telegram-канале палестинского движения, передает ТАСС.

«Мы поощряем новые удары по Израилю из любого арабского или мусульманского региона. Защитить наше дело и мечеть Аль-Акса — это священный долг», — сказал он.

Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что решение ливанского движения «Хезболла» начать полномасштабную войну на Ближнем Востоке станет для него роковой ошибкой.

7 ноября заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем говорил, что ливанское движение готово усилить атаки на границе с Израилем. Как пояснил один из лидеров организации, такое решение будет принято в случае продолжения израильской военной операции на территории сектора Газа.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщал, что израильские сухопутные силы прорвали линию обороны палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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