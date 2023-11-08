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Украина привлекает в ВСУ больше женщин, что говорит о потерях

NYT: Украина прилагает усилия по привлечению большого числа женщин в ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

На Украине пытаются привлечь больше женщин в ряды украинской армии, что может говорить об огромных потерях в Вооруженных силах. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию», — сказано в материале.

По информации издания, работа Вооруженных сил Украины с женщинами, хоть и является «шагом к равенству», однако он также отражает огромные потери ВСУ.

Газета пишет, что одним из первых признаков возможного призыва женщин в ряды украинских войск стал закон, который был принят 1 октября. Согласно ему, женщины-медики должны вставать на учет в военкоматах.

23 октября командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявлял, что в украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому необходимо ужесточать мобилизацию.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров говорил, что мобилизационные ресурсы на Украине опустошены. По его словам, на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в украинскую армию.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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