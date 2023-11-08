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Армия Израиля сообщила об авиаударе по инфраструктуре ХАМАС

Армия Израиля заявила об авиаударе по инфраструктуре ХАМАС и ликвидации бойцов

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Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила об авиаударе по посту для пуска ракет палестинского движения ХАМАС, а также об уничтожении бойцов группировки.

«Посты для пуска были соединены через подземный ход с оружейным складом. Войска нанесли удар с воздуха, повредив инфраструктуру террористов», — говорится в публикации.

В израильской армии уточнили, что после удара боевики выбрались на крышу объекта инфраструктуры, где были ликвидированы в результате дополнительного удара.

В армии подчеркнули, что накануне бойцы палестинского движения открыли огонь из минометов по Израилю. В ответ на это Армия Израиля решила нанести удар с воздуха в направлении инфраструктуры ХАМАС.

8 ноября страны G7 осудили удары ХАМАС и других движений по Израилю и подчеркнули его право на защиту.

До этого сообщалось, что в ответ на обстрел со стороны Ливана израильские военные провели авиаудары по объектам, принадлежащим шиитской организации «Хезболла».

Ранее и.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что их участие в конфликте ХАМАС и Израиля не отвечает ничьим интересам.

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Война в Израиле
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