Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские следователи назвали основную версию гибели помощника Залужного

ГБР назвало несчастный случай основной версией гибели помощника Залужного

close
100%
Телеграм-канал «Украинская правда»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает несчастный случай основной версией гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР.

Как заявили в бюро, помимо данной версии также рассматриваются версии о «заказном убийстве при участии спецслужб РФ», «попытке убийства другого офицера аппарата Главкома ВСУ спецслужбами РФ» и версия об убийстве на почве личной неприязни.

6 ноября стало известно, что помощник главкома ВСУ майор Геннадий Частяков погиб при взрыве в свой день рождения. В результате произошедшего также пострадали его дети, они госпитализированы: сын военнослужащего в тяжелом состоянии, а дочь — в состоянии средней тяжести.

Изначально спикер МВД Украины Марьяна Рева назвала причиной произошедшего «неосторожное обращение с боеприпасом».

Глава МВД Игорь Клименко назвал смерть помощника Залужного несчастным случаем. По его словам, Частяков получил в подарок ящик с гранатами «нового западного образца». Придя домой, он показал ящик родным. Сын помощника главкома ВСУ взял одну из гранат и начал крутить кольцо — отец забрал у него боеприпас, но по неизвестной причине выдернул чеку, из-за чего в доме прогремел взрыв.

Ранее в СНБО Украины предостерегли командование ВСУ от пораженчества.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий