Украинские следователи назвали основную версию гибели помощника Залужного

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает несчастный случай основной версией гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР.

Как заявили в бюро, помимо данной версии также рассматриваются версии о «заказном убийстве при участии спецслужб РФ», «попытке убийства другого офицера аппарата Главкома ВСУ спецслужбами РФ» и версия об убийстве на почве личной неприязни.

6 ноября стало известно, что помощник главкома ВСУ майор Геннадий Частяков погиб при взрыве в свой день рождения. В результате произошедшего также пострадали его дети, они госпитализированы: сын военнослужащего в тяжелом состоянии, а дочь — в состоянии средней тяжести.

Изначально спикер МВД Украины Марьяна Рева назвала причиной произошедшего «неосторожное обращение с боеприпасом».

Глава МВД Игорь Клименко назвал смерть помощника Залужного несчастным случаем. По его словам, Частяков получил в подарок ящик с гранатами «нового западного образца». Придя домой, он показал ящик родным. Сын помощника главкома ВСУ взял одну из гранат и начал крутить кольцо — отец забрал у него боеприпас, но по неизвестной причине выдернул чеку, из-за чего в доме прогремел взрыв.

Ранее в СНБО Украины предостерегли командование ВСУ от пораженчества.